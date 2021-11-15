Малые предприятия Мурманской области смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле

Субъекты малого и среднего предпринимательства в России смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Это станет возможным благодаря новому механизму поддержки малого и среднего бизнеса, запущенному Минцифры России. Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Первые победители отбора, проводимого РФРИТ, уже объявлены. Но у правообладателей и программного обеспечения для целей предоставления поддержки есть возможность подать заявку и пройти отбор.

Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене, можно на официальном сайте РФРИТ.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идёт, например, о софте, автоматизирующем бизнес- процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле: разница в цене компенсируется Минцифры России разработчику за счет бюджета. От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие – находиться в реестре МСП, который ведёт ФНС России (ofd.nalog.ru). На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.