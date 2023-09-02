Малые предприятия России побили рекорд за 5 лет по развитию бизнеса

Индекс здоровья бизнеса составил 69 баллов – это самый высокий показатель с 2019 года.

Маркетинговая платформа Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно рассчитали индекс здоровья российского бизнеса. По итогам II квартала 2023 года он достиг 69 баллов — это значение стало максимальным за весь исследуемый период с 2019 по 2023 год.

У многих предпринимателей получилось преодолеть или минимизировать последствия проблем 2022 года: найти новые способы поставок или рынки сбыта, восстановить потребительский спрос, выбрать новые каналы продвижения. Год назад, во II квартале 2022 года, значение Индекса было меньше на 7 баллов (62 балла). Положительная динамика наблюдается и по сравнению с предыдущим кварталом — с апреля по июнь Индекс «подрос» на 5 баллов. Это говорит о том, что отечественный бизнес не только выздоравливает, но и демонстрирует развитие и даже рост.

Наиболее высокие темпы восстановления характерны для компаний малого бизнеса: Индекс его здоровья во II квартале 2023-го на 6 баллов выше, чем год назад (76 баллов против 70 баллов). По итогам II квартала 2023 года, здоровье микробизнеса достигло 69 баллов, на 2 балла больше, чем год назад. Средний бизнес чувствует себя хуже, чем раньше — Индекс его здоровья сократился на 3 балла (с 55 до 52 баллов за год).

Индекс растёт в большинстве исследуемых отраслей – в 11 направлениях бизнеса из 20. Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла) в связи с появлением на рынке большого количества новых брендов и развития рынка авто с пробегом. Также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов) благодаря развитию внутреннего туризма и транспорт (+10 баллов) за счёт преодоления зависимости от западных поставщиков и созданию новых логистических каналов, сказано в исследовании.

Заметное падение у компаний, работающих в сфере фитнеса и здоровья (-24 балла), а также в медицине (-12 баллов). Это связано с сокращением потребительских трат россиян на эти цели, пояснили эксперты. В топ-3 просевших отраслей вошёл и мебельный бизнес (его индекс здоровья снизился на 16 баллов). Эта сфера всё ещё не может оправиться от «санкционных» потерь в виде разрывов цепочек поставок, прекращения иностранных партнёрств и резкого подорожания материалов, отметили аналитики.

Индекс здоровья российского бизнеса — это уникальный и долгосрочный исследовательский проект о самочувствии малого и среднего бизнеса (МСБ) за 2019-2023 гг., который страдает больше всего в эпоху экономической турбулентности. Проект создан по инициативе трёх ведущих компаний в своих отраслях – Calltouch, банка «Точка» и hh.ru, с привлечением аналитических и маркетинговых подразделений от каждой. Индекс выведен на основе формулы из 9 ключевых индикаторов бизнеса, включающих их рекрутинговую, маркетинговую активности и финансовую составляющую. Индекс обновляется ежеквартально. Все данные представлены на одной онлайн-площадке в формате графиков: общий по здоровью МСБ в целом, срезы по размерам бизнеса и 20 отраслям. Теперь у бизнеса всегда будут актуальные бесплатные и достоверные данные по состоянию отрасли и рынка для сравнения своих показателей и поиска точек роста, а у журналистов ― дополнительный объективный источник данных.