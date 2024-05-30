Малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали атаку подводной лодки в Баренцевом море

Сегодня экипажи малых противолодочных кораблей «Нарьян-Мар» и «Онега» Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учёбы провели противолодочное учение в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Учение проходило с применением морского подводного оружия. Корабли выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами по району обнаружения подводной лодки, а затем произвели торпедные стрельбы по имитированной подводной цели.

Противодействие надводным кораблям оказывала одна из многоцелевых атомных подводных лодок подводных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до непосредственного выхода в атаку экипажи малых противолодочных кораблей «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали задачи по поиску подводной лодки, слежению за ней и выполнению маневрирования при уклонении от торпедной атаки противника.

Ранее малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» совершили межбазовый переход из пункта постоянной дислокации в Белом море в Баренцево море, где уже отработали комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514797@egNews