Малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Нарьян-Мар» и «Онега» Беломорской военно-морской базы Северного флота вчера в рамках плановой боевой учебы выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

В районе полуострова Рыбачий артиллеристы малых противолодочных кораблей успешно поразили огнём артиллерийских установок береговые цели, а также макеты плавающих мин.

Ранее малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» совершили межбазовый переход и пункта постоянной дислокации в Белом море в Баренцево море. На переходе моряки-противолодочники провели ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Баренцевом море моряки-противолодочники Беломорской военно-морской базы продолжат совершенствовать морскую выучку, а также примут участие в различных учениях.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12512799@egNews