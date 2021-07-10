Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали стрельбы и постановку мин в Белом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных группировок Северного флота корабельная поисково-ударная группа, состоящая из малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработала артиллерийские стрельбы по надводной цели в Белом море.

Помимо выполнения артиллерийских упражнений, экипажи МПК провели совместное маневрирование, отработали тактику ведения поиска подводных лодок и ряд элементов курса подготовки надводных кораблей.

На завершающем этапе учения в море корабли провели минные постановки в полигонах боевой подготовки.

После выполнения учебно-боевых задач корабли вернулись в военную гавань Северодвинска.

Как сообщает пресс-служба СФ, несколько дней назад артиллерийские стрельбы в составе корабельной ударной группы в Баренцевом море отработали малые противолодочные корабли «Юнга», «Снежногорск» и «Брест» Кольской флотилии разнородных сил.