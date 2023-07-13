Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили артиллерийские стрельбы в Белом море

Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поисково-ударная группа, состоящая из малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота, выполнила артиллерийские стрельбы в Белом море.

В ходе учения экипажи МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали задачи по организации противовоздушной обороны со стрельбой.

Кроме того, они провели совместное маневрирование, отработали тактику ведения поиска подводных лодок и ряд элементов курса подготовки надводных кораблей, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472905@egNews