Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 20:10
Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили артиллерийские стрельбы в Белом море
Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поисково-ударная группа, состоящая из малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота, выполнила артиллерийские стрельбы в Белом море.
В ходе учения экипажи МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали задачи по организации противовоздушной обороны со стрельбой.
Кроме того, они провели совместное маневрирование, отработали тактику ведения поиска подводных лодок и ряд элементов курса подготовки надводных кораблей, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472905@egNews
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