Малые противолодочные корабли Северного флота отработали поиск и атаку подводной лодки в Баренцевом море

В рамках проводимого на Северном флоте учения с арктической экспедиционной группировкой сил и войск экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Брест» и «Снежногорск» отработали противолодочные действия в ближней морской зоне.

В составе корабельной поисково-ударной группы корабли выполнили поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море. После обнаружения подводной лодки МПК «Снежногорск» выполнил её атаку с условным применением морского противолодочного оружия. Противодействие кораблям осуществлял экипаж дизель-электрической подводной лодки «Калуга».

После отработки противолодочных задач экипажи МПК «Брест» и «Снежногорск» провели совместные стрельбы артиллерией по морским и воздушным целям, обозначая отражение атаки надводных кораблей и авиации условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по завершении выполнения боевых упражнений с оружием корабли продолжили охрану водного района в Баренцевом море по плану проведения учения с арктической экспедиционной группировкой.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12405696@egNews