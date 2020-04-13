Малые противолодочные корабли Северного флота отработали поиск подводной лодки в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» отработали в Баренцевом море плановые задачи курса боевой подготовки по поиску подводной лодки.

Корабли в составе поисковой ударной группы осуществляли поиск атомной подводной лодки при помощи штатных гидроакустических комплексов. В ходе совместного маневрирования экипажи противолодочных кораблей отработали взаимодействие при обнаружении подводной цели, поддержание контакта и слежение за подводой лодкой. Также малые противолодочные корабли выполнили условную атаку подводного противника.

После выполнения задач в море корабли вернулись в пункт постоянного базирования в Кольском заливе – Полярный.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, сообщает пресс-служба СФ.