Малые противолодочные корабли Северного флота отразили воздушное нападение на учении в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море.

Данное плановое мероприятие боевой подготовки проходило в рамках контрольных проверок за зимний период обучения.

Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота действовали в составе корабельной поисково-ударной группы и выполнили совместную тренировку с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Имитацию воздушной цели осуществлял самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО.

На завершающем этапе учения экипажи малых противолодочных кораблей выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими установками АК-630. По условиям учения, корабельная поисково-ударная группа отражала налёт авиации условного противника и осуществляла уничтожение управляемой авиабомбы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учения надводных сил во взаимодействии с авиацией по отражению средств воздушного нападения являются одним из наиболее сложных элементов боевой подготовки группировок кораблей и проводятся, как правило, в завершение периода обучения. После анализа материалов объективного контроля действия экипажей малых противолодочных кораблей будут оценены командованием объединения.

Малые противолодочные корабли «Юнга» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416621@egNews