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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 07:30

Малые противолодочные корабли Северного флота поразили воздушные цели на учении в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Баренцевом море.

По условиям учения, одиночному кораблю необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

В ходе учения каждым из экипажей малых противолодочных кораблей были запущены имитаторы воздушных целей – малоразмерные твердотопливные ракеты «Саман».

Экипажи малых противолодочных кораблей поочередно отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийских автоматов АК-630.

По предварительным итогам учения воздушные мишени были успешно поражены.

Как сообщает пресс-служба СФ,  кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга» отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

Малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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