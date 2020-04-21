Малые противолодочные корабли Северного флота проведут учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе корабельной поисково-ударной группы проведут учение по поиску подводных лодок во взаимодействии с противолодочной авиацией. Учение состоится в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Помимо противолодочных кораблей в нём будут задействованы экипажи самолётов Ил-38 и Ка-27 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Моряки-противолодочники во взаимодействии с лётчиками отработают обнаружение, слежение и уничтожение условного подводного противника с применением противолодочного оружия.

На различных этапах учения противодействие корабельной поисково-ударной группе будет оказывать экипаж атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота.

На прошлой неделе экипажи малых противолодочных кораблей «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» отработали в Баренцевом море плановые задачи курса боевой подготовки по поиску подводной лодки штатными гидроакустическими комплексами.