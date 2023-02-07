Малые противолодочные корабли Северного флота провели учение в Баренцевом море

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили противолодочные стрельбы в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Боевыми расчётами были выполнены торпедные стрельбы и практическое бомбометание из реактивных бомбометных установок РБУ-6000 по имитированной подводной цели.

Противолодочные стрельбы стали завершающим этапом планового учению по поиску и условному уничтожению подводных лодок, которое моряки-противолодочники проводили несколько дней.

На предыдущих этапах учения отрабатывались задачи противовоздушной обороны, были выполнены артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, отработаны мероприятия по поиску подводных лодок, приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

На отдельных этапах учения экипажи МПК взаимодействовали с противолодочной авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также осуществляли поиск подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453793@egNews