Малые противолодочные корабли Северного флота в Баренцевом море приступили к учению по поиску подводных лодок

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе корабельной поисково-ударной группы в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море приступил к плановому учению по поиску подводных лодок.

В ходе учения, в заданном районе Баренцева моря экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» приступили к выполнению мероприятий по поиску подводных лодок, отрабатывая приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействуют экипажи подводных лодок Северного флота.

В течение нескольких дней корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будут отрабатывать задачи по своему основному предназначению в составе группы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12465174@egNews