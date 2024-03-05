Малые противолодочные корабли Северного флота вышли в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Малые противолодочные корабли (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 4 марта вышли в Баренцево море и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки.

В течение нескольких дней корабли будут отрабатывать задачи в рамках курса боевой подготовки, в том числе выполнят комплекс стрельб по морским, воздушным и береговым целям, а также отработают ряд задач по своему основному предназначению — поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения.

Во время выхода в море моряки также проведут учение по связи, отработают элементы противолодочного маневрирования кораблей и действий личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля, отработают действия экипажей при организации обороны корабля на незащищенном рейде.

На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503147@egNews