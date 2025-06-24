Малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга» отработали минные постановки во время налёта авиации условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Снежногорск» и «Онега» отработали действия по установке минного заграждения в Баренцевом море.

Учение моряков-противолодочников проходило в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в стороне от судоходных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по условиям учения выполнение задач по минным постановкам осложнялось действиями авиации условного противника. Боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских батарей отработали отражение удара средств воздушного нападения с условным применением оружия по воздушным целям.

В ходе учения в море экипажи обоих кораблей действовали слаженно, оперативно обмениваясь информацией.

Фото: https://mil.ru/news/de8f37de-29d3-4f36-a63a-0483ecc4be2a