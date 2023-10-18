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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 13:30

Малые технологические компании подключают к программе льготного кредитования

Минэкономразвития предлагает распространить действие программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных субъектов МСП и на малые технологические компании.

Как пишет kommersant.ru, программа кредитования для инновационного малого бизнеса стартовала в апреле 2022 года. Её оператором от стартапа до IPO стал «МСП-банк». До 2024 года ему будет возмещено 2,68 млрд рублей, сообщили «Ъ» в Минэкономразвития.

Программа предусматривает кредитование по ставке не выше 3% на срок до трёх лет. Для подключаемых к ней МТК максимальная сумма кредита составит 1 млрд рублей (сейчас лимит по программе - 500 млн рублей).

Изменения позволят участвовать в программе МТК со среднегодовым темпом роста выручки за два последних года не менее 10%. Как правило, в силу своего размера такие компании уже прошли стадию быстрого развития и им затруднительно обеспечить более высокий темп роста, говорится в пояснительной записке к проекту. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, распространение программы льготного кредитования на МТК позволит поддержать предприятия, которые, развиваясь, выходят за рамки МСП, но ещё нуждаются в финансовой господдержке.

Ранее Минэкономразвития в соответствии со вступающим в силу 3 ноября законом о развитии технологических компаний разработало порядок отнесения предприятий к МТК. Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд рублей, работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Организации из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности признаются МТК автоматически.

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