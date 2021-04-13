«Малые закупки» растут: результаты работы торговой площадки за I квартал 2021 года

С 1 января 2021 года муниципальные заказчики Мурманской области наравне с государственными стали осуществлять закупки малого объёма через региональную торговую площадку «Малые закупки». Платформа продолжает показывать свою эффективность, привлекая все больше поставщиков, подрядчиков исполнителей.

Количество зарегистрированных на площадке с начала года увеличилось на 588 и теперь составляет почти 9000 участников.

За первый квартал 2021 года через портал муниципальными заказчиками осуществлено 720 закупочных процедур. Это на 52% больше, чем в аналогичный период 2020 года. В денежном выражении сумма состоявшихся закупок составила 80,6 млн рублей, что на 46% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Динамика увеличения наблюдается и в части расходования бюджетных средств. Экономия по состоявшимся закупкам увеличилась на 36 % по сравнению с I кварталом 2020 года и составила 13,2 млн рублей.

Всего за I квартал 2021 года на торговой площадке «Малые закупки» состоялось более 3,6 тысячи закупок на общую сумму более 352,9 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, наиболее востребованными категориями товаров на площадке остаются поставки продуктов питания, оргтехники, канцелярии, мебели, хозяйственно-бытовых товаров, а также оказание услуг по программному обеспечению, услуг по монтажу, сборке, установке.