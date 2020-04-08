Малый бизнес к концу апреля умрет на 80% - эксперт

Продолжение практики самоизоляции в РФ несет огромные риски для российского рынка труда, считает основатель сервиса «Superjob.ru», эксперт по рынку труда Алексей Захаров. В частности, в особой зоне риска занятость в сфере малого предпринимательства,

«Если мы сейчас прекратим режим самоизоляции, то половина безработных найдет работу достаточно быстро, а вторая воловина будет искать продолжительное время. Если эти меры затянутся, и мы уйдем (в режиме самоизоляции) на майские праздники, или вообще до конца июня, то 20-25 млн человек у нас окажутся без работы», - сказал Захаров, комментарий которого поступил в среду в «Интерфакс».

Захаров считает, что практика массового перехода в режим удаленной работы также несет определенные риски для рынка труда. Меры, которые предпринимаются, он считает «неподготовленными и совершенно не просчитанными экономически». По его оценке, данные о значительном росте заявок на вакансии по рабочим местам по удаленному графику являются информацией для размышления.

«На «Superjob.ru» количество таких заявок выросло в три раза, но ничего не изменилось с точки зрения структуры профессий. Просто те люди, которые работали в офисах, могут попробовать работать удаленно. И они пробуют, так как их принудительно отправили работать удаленно», - сказал эксперт. По мнению Захарова, малый бизнес к концу апреля умрет на 80%.