Малый бизнес Мурманской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 36% и теперь готов платить более 63000 рублей

Аналитики hh.ru вместе с экспертами из Calltouch, банком «Точка» проанализировали насколько выросли зарплаты в вакансиях у местных работодателей микро и малого бизнеса в 2023 году.

Обороты отечественного бизнеса во всех 20 анализируемых отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных II квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдается в следующих сферах:

● «Интернет-магазины» (+63%) за счёт постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок;

● «Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» (+45%) за счёт стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения;

● «Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» (+42%) за счёт общей популяризации цифровых сервисов.

«Мы в «Точке» не первый год наблюдаем рост популярности онлайн-торговли среди предпринимателей. Как правило, под интернет-продажами мы понимает работу на маркетплейсах. Бизнесмены выбирают продажи на маркетплейсах сразу по нескольким причинам: прямой доступ к аудитории онлайн-площадки, непрерывный трафик покупателей, экономия на создании отдельного сайта с товарами и его продвижении. Сейчас всё больше селлеров предпочитают не ограничиваться только одним маркетплейсом. Почти 30% от общего числа онлайн-продавцов присутствуют на двух и более площадках одновременно, что помогает увеличить обороты бизнеса», — поясняет сооснователь Точки, лидер направления «Электронный бизнес» Евгения Евлютина.

При этом сравнение медианы предлагаемой заработной платы в Мурманской области по итогам II квартала 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 зафиксирован рост:

● в микробизнесе — на 6% с 51000 рублей до 54200 рублей;

● в малом бизнесе — на 36% с 46667 рублей до 63433 рублей.