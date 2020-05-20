Малый и средний бизнес Кольского края, пострадавший от пандемии, может претендовать на федеральную и региональную субсидии одновременно

Для субъектов малого и среднего бизнеса, отнесенных к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса, разработаны меры поддержки как федерального уровня, так и выплачиваемые из регионального бюджета.

Так, на территории Мурманской области действует целевая субсидия на поддержку занятости малого и среднего бизнеса, в соответствии с которой субъектам малого и среднего предпринимательства без наемных работников выплачивается единовременная финансовая поддержка в размере 1 МРОТ, а субъектам, имеющим наемных работников, – в размере 1 МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ для одного работодателя. В 2020 году размер МРОТ с учетом коэффициента и надбавок в Мурманской области составляет 27 899 рублей. С информацией о предоставлении региональной субсидии можно ознакомиться на сайте Правительства Мурманской области.

Одновременно с региональной субсидией предприниматели и организации малого и среднего бизнеса Кольского края могут получить выплату из средств федерального бюджета. Она не увеличивается на северные коэффициенты и одинакова на всей территории Российской Федерации – 1 МРОТ в размере 12130 рублей. Индивидуальные предприниматели без наемных работников могут получить данную сумму на себя. Работодателям субсидия выплачивается на каждого сотрудника без ограничения их количества. Число работников организации или индивидуального предпринимателя определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации. Условия предоставления федеральной субсидии размещены на сайте ФНС России. Подробную информацию о данной выплате также можно получить по телефону «горячей линии» налоговых органов Мурманской области +7 (8152) 680-549.

Полный перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также сервис, позволяющий проверить, кто относится к пострадавшим отраслям, размещён на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».