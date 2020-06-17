Малый и средний бизнес Кольского края, занимающийся перевозками, освобождён от транспортного налога

Дополнительные меры поддержки бизнеса региона, в наибольшей степени пострадавшего в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, приняты законом Мурманской области от 04.06.2020 № 2508-01-ЗМО, вносящим изменения в статью 6 закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге».

Индивидуальные предприниматели получили дополнительную льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей и автобусов за 2019 год. Организации Мурманской области также освобождены от уплаты налога за указанные категории транспортных средств. Льготный налоговый период для них – 2020 год.

Региональной мерой поддержки смогут воспользоваться более 150 юридических лиц и порядка 1000 индивидуальных предпринимателей Заполярья на общую сумму более 17 млн рублей.

«Порядок предоставления льготы будет беззаявительным, - поясняет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Татьяна Русанова. – Льгота будет учтена налоговыми органами Мурманской области при расчёте налога индивидуальным предпринимателям в текущем году по расчётам по транспортному налогу за 2019 год, организациям – в 2021 году».