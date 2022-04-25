Малый и средний бизнес в Мурманской области может получить софинансирование от регионального Центра поддержки предпринимательства

25 апреля стартовал приём заявлений от представителей малого и среднего бизнеса на софинансирование деятельности от Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. Это возможность получить ряд услуг центра: Маркетинговое сопровождение; Финансовое сопровождение; Тендерные услуги; Программы бизнес-тренингов; Юридические услуги.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства поддержка предоставляется на условиях софинансирования, процент которого рассчитывается согласно таблице на сайте бизнес51.рф. Максимальная сумма договора в год составляет 50 тысяч рублей пакет «стандартный» и 60 тысяч рублей. пакет «расширенный» (для участников мероприятий ЦПП МО).

Для самозанятых граждан поддержка предоставляется на условиях софинансирования по маркетинговому направлению деятельности. Услуги по продвижению аккаунтов и популяризацию деятельности в год составляет – 30 тысяч рублей. Услуги на содействие по выходу на маркетплейсы – 25 тысяч рублей в год.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте бизнес51.рф в разделе «документы».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всем получателям поддержки необходимо обязательно пройти регистрацию на Цифровой платформе МСП, а субъектам МСП – дополнительно на платформе «Работа России». Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (815 2) 41-07-44 или на сайте бизнес51.рф.

Услуга предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».