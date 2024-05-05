Малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» выполнил комплекс боевых упражнений в Белом море

Экипаж малый противолодочный корабль (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы в рамках плановой боевой учебы вчера провёл тактическое учение по поражению корабельными артиллерийскими комплексами воздушных и морских целей в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчёты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей на различных дистанциях, высотах и направлениях.

За время выхода в море моряки-противолодочники провели ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511582@egNews