Малый противолодочный корабль «Онега» отработал стрельбы в Белом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота, малый противолодочный корабль «Онега» отработал артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной цели в Белом море.

Расчёты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно выполнили упражнения по ведению боя с надводным кораблем и безэкипажными катерами противника, а также поразили воздушные мишени с различных дистанций.

Помимо выполнения артиллерийских упражнений, экипаж малого противолодочного корабля отработал тактику ведения поиска подводных лодок.

На завершающем этапе учения в море корабль провёл учебные минные постановки в полигонах боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море. В соответствии с требованиями безопасности район проведения стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511896@egNews