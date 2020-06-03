Малый противолодочный корабль «Онега» Северного флота отработал артиллерийские стрельбы в Белом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Онега» завершил выполнение боевых упражнений в море и прибыл в основной пункт базирования сил Беломорской военно-морской базы Северного флота — город Северодвинск.

В Баренцевом и Белом морях моряки отработали комплекс противолодочных задач как самостоятельно, так и в составе поисково-ударных групп совместно с кораблями Кольской флотилии разнородных сил и авиацией.

По завершении совместных манёвров в Баренцевом море боевой расчёт 76-мм артиллерийской установки АК-176 МПК «Онега» выполнил стрельбы по открытым и закрытым мишенным позициям на берегу полуострова Рыбачий.

После перехода в Белое море артиллеристы отработали ведение морского боя с условным кораблём противника и поразили морские мишени в закрытых для судоходства морских полигонах. На завершающем этапе боевой учёбы моряки провели стрельбу по плавающей морской мине, сообщает пресс-служба Северного флота.