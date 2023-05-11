Малый противолодочный корабль «Онега» вышел в Белое море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Сегодня малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» вышел в Белое море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по своему основному предназначению – поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения.

Ранее, на прошлой неделе, экипаж малого противолодочного корабля «Онега» в рамках отработки курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море – выполнил артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Расчеты орудий АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж малого противолодочного корабля «Онега» провёл учение по противовоздушной обороне корабля в море, отразив с помощью артиллерии удары средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В данном учении был задействован противолодочный самолёт Ил-38-й армии ВВС и ПВО Северного флота, который выполнял постановку имитированных воздушных целей.

Малый противолодочный корабль «Онега» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467005@egNews