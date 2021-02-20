Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» поразил воздушные цели на учении в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Баренцевом море.

По условиям учения одиночному кораблю необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Экипаж малого противолодочного корабля выполнил стрельбу по имитированным воздушным целям зенитным ракетным комплексом «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630.

По предварительным итогам учения воздушные мишени были успешно поражены.

Кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипаж малого противолодочного корабля «Брест» отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый противолодочный корабль «Брест» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.