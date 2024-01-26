Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Расчёты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблём условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций.

Также с экипажем МПК было проведено учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения противника.

Выход в море МПК «Брест» занял несколько дней. Помимо выполнения боевых упражнений, военные моряки отработали противолодочное маневрирование, провели учение по связи и ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть на ходу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Брест» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Корабль предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12497718@egNews