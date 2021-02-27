Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках сдачи второй курсовой задачи выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Боевые расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбу по береговой цели, а комендоры АК-630 поразили морскую мишень, имитирующую плавающую мину.

Также экипаж МПК «Брест» выполнил задачи по защите корабля от подводных диверсионных сил и средств во время стоянки на якоре с проведением практического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Баренцево море «Брест» вышел 25 февраля. Ранее в рамках учения по противовоздушной обороне экипаж корабль отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

МПК «Брест» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.