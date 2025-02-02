Малый противолодочный корабль Северного флота «Снежногорск» выполнил артиллерийскую стрельбу в Баренцевом море

Экипаж наблюдения противолодочного корабля «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Расчёты артиллерийских батарейных кораблей успешно отработали методику по руководству боя с надводным кораблем условного выхода и осуществили разрушение морских и береговых мишеней на различных дистанциях.

Также вели наблюдение за противолодочным кораблем, проводя тренировки по выставлению постов вахтенных в регионе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными средствами. Посты при этом оборудуются дополнительными средствами защиты личного состава.

Выполнение боевых упражнений последовательно проводятся в сложных гидрометеорологических условиях.

Район артиллерийских обстрелов был закрыт для судов и полётов авиации, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12548466@egNews