Малый противолодочный корабль Северного флота «Снежногорск» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Расчёты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника и осуществили поражение морских мишеней с различных дистанций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе учения экипаж МПК выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели из зенитного ракетного комплекса «Оса-МА». По условиям учения корабль отразил налёт авиации противника.

Выполнение боевых упражнений проходило в сложной гидрометеорологической обстановке. Район артиллерийских стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497288@egNews