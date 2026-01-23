Малый противолодочный корабль Северного флота «Юнга» отработал задачи боевой подготовки в акватории Баренцева моря

Экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Моряки выполнили стрельбы из артиллерийской установки АК-176М по мишеням, имитирующим морские цели условного противника, в том числе робототехнические комплексы. Также артиллерийским огнём корабля были поражены береговые мишени.

Североморцы провели тренировки по действиям постов вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами и манёвры корабля для уклонения от морских мин и безэкипажных катеров.

В ходе тренировки по противовоздушной обороне корабля североморцы выполнили комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям.

Также моряки выполнили задачи по защите корабля от подводных диверсионных сил и средств во время стоянки на якоре с проведением практического гранатометания.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства и полётов авиации районе Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый противолодочный корабль «Юнга» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://vk.com/mil