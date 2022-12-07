Малый противолодочный корабль «Снежногорск» выполнил противолодочные стрельбы в Баренцевом море

Вчера в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил противолодочные стрельбы.

Экипаж выполнил практическое бомбометание из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 по имитированной подводной цели и отработал комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, включавший в себя практическое гранатометание и стрельбу из стационарных и ручных гранатомётов.

Ранее, в конце ноября, экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» выполнил в Баренцевом море комплекс мероприятий по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый противолодочный корабль «Снежногорск» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447753@egNews