Малый противолодочный корабль «Юнга» поразил береговые цели на полуострове Рыбачий

Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал артиллерийские стрельбы в прибрежных полигонах Баренцева моря.

В рамках отработки плановых задач курса боевой подготовки надводного корабля, боевые расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбы по береговой, морской и воздушной целям.

Сначала артиллеристы МПК «Юнга» поразили мишени, установленные на побережье полуострова Рыбачий, а затем выполнили стрельбу по имитированным воздушным и морским целям.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

По завершении отработки учебно-боевых задач в море МПК «Юнга» прибыл в пункт постоянного базирования – город воинской славы Полярный.

Как сообщает пресс-служба СФ, несколькими днями ранее комплекс артиллерийских стрельбы в Баренцевом море отработал малый противолодочный корабль «Снежногорск», как и МПК «Юнга» входящий в состав соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Малые противолодочные корабли проекта 1124М составляют основу соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии. Они предназначены в основном для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398447@egNews