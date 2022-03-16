Малый противолодочный корабль «Юнга» провёл стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил отработал комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Артиллеристы отработали поражение морских и воздушных целей, выполнили поставленные задачи по самообороне корабля от атаки средств воздушного нападения условного противника.

Помимо артиллерийских стрельб на корабле было проведено противолодочное учение с выполнением практических стрельб реактивными глубинными бомбами на поражение условной подводной лодки противника, обнаруженной в ближней морской зоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнение боевых упражнений проходило в соответствии с планом боевой подготовки Северного флота.

Малый противолодочный корабль «Юнга» входит в состав бригады кораблей охраны водного района, его основная задача – поиск и уничтожение подводных лодок противника в ближней морской зоне. Он оснащён противолодочными торпедами и глубинными бомбами, артиллерийскими и зенитно-ракетными комплексами, а также радиолокационным и гидроакустическим вооружением.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12413103@egNews