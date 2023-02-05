Малый ракетный корабль «Рассвет» Северного флота выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Артиллерийские стрельбы выполнялись в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

Расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Также экипаж малого ракетного корабля провёл ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблём противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж МРК «Рассвет» также отработал взаимодействие расчетов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях.

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453525@egNews