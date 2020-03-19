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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 10:00

Малый ракетный корабль Северного флота «Айсберг» выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого ракетного корабля «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских и зенитных ракетных стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе тактического учения по отражению воздушного нападения с различных высот и направлений, моряки выполнили боевые упражнения по поражению воздушных целей с применением бортовых систем радиотехнического и артиллерийского вооружения, а также зенитного ракетного комплекса.

Боевые расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбу по горизонтально летящей цели и по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Задачи противовоздушной обороны в ближней зоне отработали расчеты скорострельной малокалиберной зенитной артиллерийской установки АК-630.

Стрельбу по имитированной воздушной цели – малоразмерной твердотопливной ракете «Саман», запущенной с борта малого противолодочного корабля «Юнга»,  военные моряки выполнили модернизированным зенитным ракетным комплексом «Оса-МА», способным поражать средства воздушного нападения на высотах от нескольких метров до 4-х километров.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж МРК «Айсберг»  также отработал взаимодействие расчетов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях.

Малый ракетный корабль «Айсберг» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

 

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