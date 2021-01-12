Малый ракетный корабль Северного флота «Айсберг» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач

Малый ракетный корабль (МРК) «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки 11 января вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

В море расчёты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработают отражение атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот. Также экипаж МРК проведёт ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработают ведение огня по береговым открытым мишенным позициям, а также уничтожение морских мин и малоразмерных надводных целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до возвращения в базу экипажу МРК «Айсберг» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.