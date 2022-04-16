Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

15 апреля малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения.

Во время выхода в море расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот. Также экипаж малого ракетного корабля провел ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей расчеты ракетно-артиллерийской боевой части осуществили отработку ведения огня по береговым открытым мишенным позициям, а также выполнили контрольные стрельбы по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.

Экипаж МРК «Рассвет» также отработал взаимодействие расчетов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417541@egNews