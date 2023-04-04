Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.

Несколькими днями ранее экипаж малого ракетного корабля «Рассвет» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В море экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд внутрикорабельных учений в рамках элементов курсовой задачи К-2 — действия одиночного корабля по предназначению в море.

В ходе этого выхода в море планируется выполнение различных боевых упражнений корабельной артиллерией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462815@egNews