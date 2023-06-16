Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки.

Несколькими днями ранее его экипаж занимался подготовкой корабля к выходу в море.

В рамках курсовой задачи К-2 будет проведено несколько внутрикорабельных учений, в том числе по действиям одиночного корабля по предназначению.

Кроме того, планируется выполнение различных боевых упражнений корабельной артиллерией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника в ближней морской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет, артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470472@egNews