Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.

Несколькими днями ранее экипаж малого ракетного корабля «Рассвет» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В море экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений в рамках элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море.

В ходе данного выхода в море расчёты ракетно-артиллерийской боевой части осуществят отработку ведения огня по береговым открытым мишенным позициям, а также выполнят контрольные стрельбы по уничтожению морских мин и малоразмерных надводных целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж МРК «Рассвет» также отработает взаимодействие расчётов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях.

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499346@egNews