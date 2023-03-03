Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки

Сегодня малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки.

Несколькими днями ранее экипаж малого ракетного корабля «Рассвет» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В море экипаж проведёт ряд внутрикорабельных учений в рамках элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море.

Кроме того, расчёты главного ракетного комплекса выполнят задачи по поражению морской цели ракетным оружием способом компьютерного моделирования.

Экипаж МРК «Рассвет» также отработает взаимодействие расчетов главного командного пункта и боевого информационного центра при выполнении задач маневрирования в сложных гидрометеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12456592@egNews