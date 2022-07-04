Малый раскол в большой Арктике

Международный Совет саамов, представляющий саамское руководство всех стран евро-арктического региона, принял решение приостановить официальные отношения с двумя российскими национальными организациями — Ассоциацией кольских саамов и Ассоциацией саамов Мурманской области (ОСМО).

Сапми, традиционная земля обитания саами, пролегает по территориям России, Финляндии, Швеции и Норвегии, но существует как единый национальный социум. Теперь события на Украине резко порвали эти связи, так как лидеры российских общин открыто поддержали президента России Владимира Путина, что привело к разброду и шатанию среди саами в Швеции, Финляндии и Норвегии. В дополнение к блокадам, санкциям и репрессиям, которые Запад обрушил на все российское общество, русских саамов отрезали от остального мира. Как раз тогда, когда общая солидарность больше всего была необходима для противодействия ускоряющемуся разрушению их традиционных территорий в Арктике.

«Растущий разрыв характеризуется скорее печалью всех заинтересованных сторон, чем гневом. Лидеры саамов трансграничных государств сокрушаются о том, что позитивные итоги работы по налаживанию связей между русскими и западными саамскими общинами были сведены на нет в одночасье! - Подчеркивает эксперт, руководитель центра мониторинга Арктики «ПОМОР» Тимофей Суровцев. - После десятилетий активного общения и эффективного взаимодействия северных народов Запад и тут опускает свой железный занавес».

Международное сотрудничество всегда имело решающее значение для решения проблем, наиболее важных для саами. Для того чтобы сделать трансграничный диалог народов Севера доступным, непрерывным и эффективным, было создано сообщество лидеров общин, независимых экологов и журналистов Баренцева региона BRIES, которое осуществляло взаимодействие их представителей с ведущими региональными медиа и экологами для решения острых экологических проблем. А программы циркумполярного мониторинга и очистки Арктики, проводимые Арктическим советом, помогли задокументировать последствия безжалостной индустриализации и изменения климата на родине саамов — до тех пор, пока и он не приостановил свою деятельность. В итоге сбор экологических данных прекращен, а все культурное сотрудничество замерло. На этом фоне отдельные непризнанные деятели пытаются внести еще большую смуту. Так, саамский активист Андрей Данилов утверждает, что “с началом спецоперации Россия взяла курс на нарушение международных норм, в том числе норм, касающихся коренных народов”. А господин Федоров, саамский активист из Финляндии, уверен, что сегодня “нельзя ожидать, что люди, принадлежащие к этническим меньшинствам в России, выражают открытое несогласие”.

Вместе с тем, саамское сообщество считает высказывания отдельных его представителей банальными спекуляциями, если не провокациями. Так, выступая на форуме «ECO-BARENTS» в Мурманске, председатель саамского парламента Норвегии Силье Карине Муотка отметила, что настоящих саамов в Баренцевом регионе волнуют не спекуляции, а проблемы сохранения традиционного уклада. «У нас такая ситуация, когда один саам, не имея никаких полномочий, может выступать от имени всех, попросту невозможна — все решается на общих собраниях и утверждается в национальном Парламенте! В нашей стране катастрофически сокращаются природные угодья для выпаса оленей: под многочисленные объекты ветряной энергетики вырубаются леса, и по заповедным некогда землям прокладываются километры дорог. Все более расширяют свою негативную деятельность горнодобывающие компании, которым наше правительство разрешает сбрасывать шлак и ядовитые отходы в процессе добычи руды в наши уникальные фьорды и загрязнять северные моря — вот что нас действительно волнует сегодня», — подчеркнула госпожа Муотка.

«Следует отметить, что сегодня саамы, чьи угодья простираются от российского Кольского полуострова через Финляндию и Швецию до внутренних областей юга Норвегии, особенно активно используются как средство борьбы не только между компаниями и целыми промышленными отраслями приграничных стран, но и как средство борьбы с Россией. И этого нам нельзя допустить - сотрудничество и добрососедство саамов должно быть продолжено!», — отмечает руководитель центра «ПОМОР» Тимофей Суровцев.