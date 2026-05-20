«Мама-предприниматель»: успейте подать заявку на участие в программе развития женского предпринимательства до 25 мая

До 25 мая продолжается приём заявок на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Программа создана для женщин, которые воспитывают детей или находятся в декретном отпуске и при этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. Цель проекта — помочь участницам освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку.

Участие в программе могут принять женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске, а также беременные с регистрацией в Мурманской области, у которых есть бизнес-идея или действующий бизнес до 3-х лет (до конца 2026 года).

Очное обучение пройдет с 1 по 5 июня. За это время участницы пройдут обучение основам предпринимательства: от формирования бизнес-идеи и финансовых расчетов проектов до навыков самопрезентации, использования современных инструментов маркетинга и ИИ. По традиции будет организован бизнес-визит к успешным женщинам-предпринимателям. Кульминацией программы станет защита бизнес-проектов, автор лучшего получит денежный приз в размере 150000 рублей.

Заявки принимаются на сайте: мамапредприниматель.рф

Положение о проведении программы

Региональный организатор: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Подробную информацию можно получить по телефону (8152) 41-07-44.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

