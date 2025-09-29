«Мама-предприниматель»: в Мурманске определили победительницу грантового конкурса

Завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Финал мероприятия для северянок ознаменовал успешное окончание интенсивного обучения. В нём приняли участие более 30 женщин со всей области, которые хотят построить собственное дело, совмещая его с заботой о семье.

В течение пяти дней участницы проходили специальный образовательный курс, чтобы отточить свои предпринимательские навыки. Кульминацией стала защита бизнес-проектов перед жюри, в которое вошли эксперты из министерства развития Арктики и экономики региона, регионального Центра поддержки предпринимательства, «Сбербанка», а также действующие успешные бизнесмены.

Главный приз – грант в размере 150000 рублей на развитие своего дела получила Наталья Завязкина из Гаджиево с проектом «ЛогоСиничка» по изготовлению дидактических логопедических игр и пособий для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

«Эта программа дала вам не только знания, но и мощный импульс для движения вперед. Ваша сила и стремление к самореализации – это прочный фундамент для будущего успеха», – обратилась к финалисткам заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «Мама-предприниматель» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554132/#&gid=1&pid=2