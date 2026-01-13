Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.01.26 15:00

«Мама в деле»: более 330 участниц и более десятка успешных бизнес-историй в рамках сотрудничества кадровых центров и пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Кадровые центры Мурманской области подводят итоги реализации активностей в рамках подпроекта «Мама в деле», проводимых на площадках семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». С апреля 2025 года организовано 63 мероприятия, которые посетили свыше 330 женщин. География проекта значительно расширилась: с августа прошлого года к первоначальным семи семейным пространствам добавились четырнадцать кадровых центров.

Мероприятия представляют собой системную программу поддержки женщин, направленную на их профессиональную адаптацию, психологическую поддержку и приобретение новых навыков. Встречи, которые традиционно проходят каждый третий четверг месяца, стали регулярной и ожидаемой площадкой для общения, обучения и вдохновения.

Ключевые особенности работы: комплексный подход, сочетающий карьерное консультирование, психологические тренинги и обучающие семинары, а также разнообразие форматов — от лекций и мастер-классов до дискуссионных клубов. Занятия проводятся при участии экспертов: карьерных консультантов, психологов и успешных предпринимателей. Важным фактором успеха стала доверительная атмосфера, способствующая открытому диалогу и созданию сообщества взаимной поддержки. Каждое мероприятие носит практический характер, позволяя участницам сразу применять новые знания и получать обратную связь.

Тематический охват мероприятий включает самые востребованные направления: возвращение к карьере после декрета (тренинг «Жизнь после декрета»), основы предпринимательства и самозанятости (сессии «Самозанятость — шаг к личному успеху»), превращение хобби в доходное дело (проект «От хобби — до развития собственного бизнеса») и помощь в поиске работы.

Проект «Бизнес-мама» уже помог женщинам с детьми не только найти новое дело жизни, но и запустить собственное. Так, Инна Соболевская, пройдя путь от поиска работы, разработала и запустила два уникальных фитнес-направления: «Йога в гамаках» и «Мягкий фитнес». Александра Шиловская создала специализированную программу мягкого фитнеса для женщин в период беременности и после родов. Обе предпринимательницы успешно представили свои проекты на областной встрече Женских клубов. Ещё одним примером является Маргарита Николаева, которая, посетив мероприятия Женского клуба и пройдя обучение в рамках нацпроекта «Кадры», официально оформила самозанятость в сфере репетиторства.

Совместная работа кадровых центров и семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» доказала свою эффективность. Этот симбиоз позволяет оказывать адресную поддержку женщинам в комфортной, доверительной среде, способствуя преодолению социальной изоляции, профессиональному росту и личностному развитию, укрепляя при этом семейные ценности, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324175%2F0d691bb21f89be2331

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:30«Наука есть». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс рубля опускается, несмотря на дорожающую нефть-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторский контроль» отслеживала отработку поручений главы региона и обращений граждан в новогодние праздники-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»