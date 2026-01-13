«Мама в деле»: более 330 участниц и более десятка успешных бизнес-историй в рамках сотрудничества кадровых центров и пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Кадровые центры Мурманской области подводят итоги реализации активностей в рамках подпроекта «Мама в деле», проводимых на площадках семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». С апреля 2025 года организовано 63 мероприятия, которые посетили свыше 330 женщин. География проекта значительно расширилась: с августа прошлого года к первоначальным семи семейным пространствам добавились четырнадцать кадровых центров.

Мероприятия представляют собой системную программу поддержки женщин, направленную на их профессиональную адаптацию, психологическую поддержку и приобретение новых навыков. Встречи, которые традиционно проходят каждый третий четверг месяца, стали регулярной и ожидаемой площадкой для общения, обучения и вдохновения.

Ключевые особенности работы: комплексный подход, сочетающий карьерное консультирование, психологические тренинги и обучающие семинары, а также разнообразие форматов — от лекций и мастер-классов до дискуссионных клубов. Занятия проводятся при участии экспертов: карьерных консультантов, психологов и успешных предпринимателей. Важным фактором успеха стала доверительная атмосфера, способствующая открытому диалогу и созданию сообщества взаимной поддержки. Каждое мероприятие носит практический характер, позволяя участницам сразу применять новые знания и получать обратную связь.

Тематический охват мероприятий включает самые востребованные направления: возвращение к карьере после декрета (тренинг «Жизнь после декрета»), основы предпринимательства и самозанятости (сессии «Самозанятость — шаг к личному успеху»), превращение хобби в доходное дело (проект «От хобби — до развития собственного бизнеса») и помощь в поиске работы.

Проект «Бизнес-мама» уже помог женщинам с детьми не только найти новое дело жизни, но и запустить собственное. Так, Инна Соболевская, пройдя путь от поиска работы, разработала и запустила два уникальных фитнес-направления: «Йога в гамаках» и «Мягкий фитнес». Александра Шиловская создала специализированную программу мягкого фитнеса для женщин в период беременности и после родов. Обе предпринимательницы успешно представили свои проекты на областной встрече Женских клубов. Ещё одним примером является Маргарита Николаева, которая, посетив мероприятия Женского клуба и пройдя обучение в рамках нацпроекта «Кадры», официально оформила самозанятость в сфере репетиторства.

Совместная работа кадровых центров и семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» доказала свою эффективность. Этот симбиоз позволяет оказывать адресную поддержку женщинам в комфортной, доверительной среде, способствуя преодолению социальной изоляции, профессиональному росту и личностному развитию, укрепляя при этом семейные ценности, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

