Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 08:45

«Мама: жизнь дарует и любовь» - «Научка» приглашает в «Плазму»

Мурманская областная научная библиотека 29 ноября с 16.00 до 20.00 приглашает всех желающих принять участие в акции «Мама: жизнь дарует и любовь».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, это особое событие состоится в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» и будет посвящено самому важному человеку — маме.

Гостей акции ждёт книжная выставка «Свет материнской любви», где каждое издание наполнено нежностью и вдохновением. Также у участников мероприятия и их детей появится возможность создать своими руками открытку для любимой мамы, вложив в неё всю свою любовь и тепло.

Настроение поднимет яркое выступление перкуссионного оркестра «DrumTamTam», а приятное общение и весёлая атмосфера сделают этот день незабываемым. (6+)

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26.

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457297048%2Fc65d18bc9c1edb7506

 

