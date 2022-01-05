«Мамин день» под знаком ЗОЖ

В Зато город Заозерск 3 января члены семейного клуба «Мамин день» активно и весело провёл семейный выходной «Зимние каникулы: «Традиции. Семья. Спорт».

В этот морозный день ребята вместе с родителями отправились в увлекательный, весёлый мир игр, спортивных эстафет, где смогли показать свою быстроту, ловкость, выносливость, смекалку и эрудицию.

Как сообщает ЦКБО ЗАТО город Заозерск, время прошло весело и интересно. Все вместе активно принимали участие в эстафетах: «Пронеси снежок», «Лыжники», «Кто быстрей!», в играх: «Перетяни канат», «Мир красок», «Хоккей».

В завершении все согрелись горячим чаем и угощениями, а также получили хороший заряд бодрости и прекрасное настроение на весь день.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-44460382_457299418%2Fwall-171749274_20509