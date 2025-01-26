Mamont на вашем смартфоне может похитить ваши деньги

Пользователям платформы «Телеграм» стали рассылать вредоносное программное обеспечение — речь идёт о вирусе Mamont, с помощью которого мошенники получают доступ к платёжным системам, предупредили в УБК МВД России.

«Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МВД.

Чаще всего мошенники отправляют пользователям файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». Если открыть файл, на устройство будет установлено приложение, после чего происходит заражение трояном Mamont.

Вирус считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи пользователя. Также троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. Целью являются платёжные средства человека, однако любая информация со смартфона может быть использована в противоправных целях.

Пользователей «Телеграм» призвали быть внимательнее и не открывать сообщения с неизвестными файлами.